Ballando con le Stelle 2025 chi sono i vincitori e gli eliminati della sesta puntata del 1 novembre? La classifica delle coppie

Cala il sipario sulla quarta puntata di Ballando con le Stelle 2025, il dance show del sabato sera condotto da Milly Carlucci in prima serata. Scopriamo insieme cosa è successo e chi sono gli eliminati e i vincitori della sesta puntata di questa nuova edizione. Ballando con le Stelle 2025: il racconto della sesta puntata. La Sesta puntata di Ballando con le Stelle 2025 si apre con il ballottaggio tra la Signora Coriandoli e Beppe Convertini. Ad avere la meglio, il conduttore ma la wild card di Sara Di Vaira salva Emma Coriandoli. Ballerine per una notte di questa sesta puntata, Claudia Pandolfi e Claudia Gerini che si esibiranno sulle note di All that jazz di Chicago. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

