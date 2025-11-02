Ballando con le stelle 2025 Beppe Convertini eliminato | la classifica dopo la sesta puntata

Beppe Convertini e Veera Kinnunen sono la prima coppia eliminata da Ballando con le stelle. Nella puntata di sabato 1 novembre hanno perso la sfida al televoto con Nancy Brilli e Emma Coriandoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

#BeppeConvertini e #VeeraKinnunen sono stati eliminati Che ne pensate di questo verdetto? #BallandoConLeStelle - facebook.com Vai su Facebook

Ancora ottimi ascolti per Milly Carlucci e “Ballando con le stelle”. Lo show dance, in onda nel prime time su Rai 1, sale al 25,7% di share con 3 milioni 92 mila spettatori. #AscoltiTv - X Vai su X

Ballando con le Stelle 2025, chi sono i vincitori e gli eliminati della sesta puntata del 1 novembre? La classifica delle coppie - Ecco chi sono i vincitori e gli eliminati del 1 novembre. Riporta superguidatv.it

Beppe Convertini eliminato a Ballando con le stelle 2025/ Demolito dalla giuria: “Hai smosso la colite!” - Beppe Convertini è l'eliminato della sesta puntata di Ballando con le stelle 2025: la giuria lo asfalta prima con le critiche e poi con un voto bassissimo ... Da ilsussidiario.net

Ballando con le Stelle 2025: il primo eliminato e il primo infortunato, cos’è accaduto nella puntata del 1° novembre - Nella sesta puntata di Ballando con le Stelle del 1° novembre 2025, una coppia e stata eliminata ma altre due sono a rischio ... Scrive ultimenotizieflash.com