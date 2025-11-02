Ballando con le stelle 2025 Beppe Convertini eliminato | la classifica dopo la sesta puntata

Beppe Convertini e Veera Kinnunen sono la prima coppia eliminata da Ballando con le stelle. Nella puntata di sabato 1 novembre hanno perso la sfida al televoto con Nancy Brilli e Emma Coriandoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

