Balena della Groenlandia il segreto della sua longevità
Pesa 80 tonnellate, è lunga 17 metri e vive 200 anni, la Balena della Groenlandia, ( Balaena mysticetus ), supera in durata della vita quella di tutti gli altri mammiferi e rappresenta, a prima vista, un esempio di salute e longevità per una sua peculiare abitudine: quella di sfondare il ghiaccio artico a testa in giù protetta da uno strato di grasso spesso quasi mezzo metro. La balena della Groenlandia è il secondo animale più grande sulla Terra e, nonostante il suo numero molto elevato di cellule e la lunga durata della vita, sembra essere immune dal cancro. Un paradosso a lungo studiato. La sua longevità fa impallidire, dicono gli scienziati, i centenari più conosciuti dell’umanità. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
