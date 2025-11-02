Bagni del Monumentale nel degrado | la foto-denuncia del consigliere comunale

Quicomo.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lorenzo Cantaluppi, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, riferisce di essersi recato oggi al Cimitero Monumentale dopo le sollecitazioni di alcuni cittadini, riscontrando condizioni igieniche che definisce inaccettabili. Nella nota inviata alla stampa Cantaluppi afferma: “Sollecitato da. 🔗 Leggi su Quicomo.it

