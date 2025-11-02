Spy cam, divieti e presìdi: il Comune di Senigallia alza il livello di guardia contro i vandali. Accese le telecamere sul parco della Pace, dove la porta dei bagni pubblici è stata vandalizzata due volte in 24 ore. A finire nel mirino dei malviventi anche le attrezzature del polmone verde a due passi dal centro storico. Occhi elettronici anche su via Oberdan, diventata ormai la strada prescelta dove giovani e giovanissimi si incontrano il sabato sera, e dove anche una settimana fa sono volati cassonetti con il conseguente spargimento di rifiuti. È ormai una moda quella di darsi appuntamento alla scuola Pascoli, per poi raggiungere piazza Garibaldi e da lì la spola con il corso 2 Giugno: questo l’itinerario che i giovanissimi ripetono ogni week-end. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Baby vandali, scatta il coprifuoco