di Simone Cioni CHIAVARI Cinque palloni toccati nell’area avversaria in 90 minuti. Gli unici due tiri nello specchio della porta arrivati dopo l’87’. Questi due dati sono emblematici del momento di difficoltà dell’ Empoli, che anche a Chiavari replica l’apatica prestazione offerta contro la Sampdoria ed esce meritatamente sconfitto dalla Virtus Entella. Ed è solo grazie a Fulignati se il passivo non è più pesante. Alla vigilia Dionisi aveva chiesto attenzione sulle palle inattive, soprattutto le punizioni laterali, e proprio su una di queste è arrivato il gol partita del solito Tiritiello: incomprensibile come il pericolo numero uno, nonché il miglior marcatore avversario, sia stato lasciato completamente solo, come per altro già successo pochi minuti prima su calcio d’angolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Azzurri sconfitti dall’Entella. Un super Fulignati non basta. Decide una rete di Tiritiello