Azzerato il vecchio piano regolatore | ora Sezze guarda al futuro

Latinatoday.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Revocata la delibera con cui era stato adottato il Piano urbanistico comunale generale di Sezze. La decisione è arrivata durante la seduta del consiglio comunale del 28 ottobre scorso ed è relativa alla revoca della delibera numero 18 del 16 marzo del 2012.Una decisione che segna un passo verso. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

