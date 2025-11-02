Azzerato il vecchio piano regolatore | ora Sezze guarda al futuro
Revocata la delibera con cui era stato adottato il Piano urbanistico comunale generale di Sezze. La decisione è arrivata durante la seduta del consiglio comunale del 28 ottobre scorso ed è relativa alla revoca della delibera numero 18 del 16 marzo del 2012.Una decisione che segna un passo verso. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Questa mattina, un grave lutto ha colpito la nostra cittadina. Ci ha lasciato l’avvocato Domenico Vecchio, già consigliere comunale di Capaccio Paestum, persona molto stimata e amico dell’intera comunità. Ai suoi familiari e amici va il mio profondo cordoglio p - facebook.com Vai su Facebook
Sezze, revocata la delibera del vecchio piano regolatore. L’amministrazione pensa ad una nuova dimensione per il paese - Il consiglio comunale revoca la delibera sul Piano Regolatore Generale del 2012 e ripensa la prospettive di sviluppo di Sezze ... Lo riporta latinaquotidiano.it