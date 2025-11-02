Avellino via libera al nuovo sistema di videosorveglianza urbana
Ad Avellino è stato completato il progetto per l’installazione del nuovo sistema di videosorveglianza urbana, a un mese dall’assegnazione dell’incarico interno. Il Comune ha approvato il piano esecutivo, che prevede l’attivazione di 82 telecamere ad alta definizione, dotate di tecnologie basate. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Scopri altri approfondimenti
Regionali. AVS: liberare la Campania dai Trasformisti #regionali #politica #alleanzaverdisinistra #avellino #candidati #robertofico #telenostra - facebook.com Vai su Facebook
Avellino, via libera della Commissione: capienza aumentata al Partenio per il Monza - Stando a quanto riportato da TuttoAvellino è arrivata infatti la fumata bianca dalla Commissione di ... Da tuttomercatoweb.com
Avellino, crisi idrica: c'è il via libera all'aumento delle bollette dell'acqua - Il consiglio di distretto irpino dell'ente idrico campano approva l'incremento della tariffa del 30% fino al 2027. Lo riporta ilmattino.it
Abbanoa, via libera al progetto per il nuovo acquedotto a Musei - Via libera al progetto definitivo per la realizzazione del nuovo acquedotto di alimentazione idrica al serbatoio di Musei. Come scrive ansa.it