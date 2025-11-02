Avellino il ricordo che unisce | la commemorazione dei Defunti
Questa mattina, il Cimitero di Avellino ha accolto la comunità cittadina per la tradizionale commemorazione dei defunti. La celebrazione, guidata da Mons. Arturo Aiello, Vescovo di Avellino, ha offerto un momento di raccoglimento e di riflessione sul senso della memoria e della continuità tra chi. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
