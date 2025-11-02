Avellino il ricordo che unisce | la commemorazione dei Defunti

Avellinotoday.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina, il Cimitero di Avellino ha accolto la comunità cittadina per la tradizionale commemorazione dei defunti. La celebrazione, guidata da Mons. Arturo Aiello, Vescovo di Avellino, ha offerto un momento di raccoglimento e di riflessione sul senso della memoria e della continuità tra chi. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

avellino ricordo unisce commemorazioneAvellino, in Questura la cerimonia ai Caduti della Polizia di Stato - Si è svolta questa mattina, presso la sede della Questura di Avellino, la cerimonia commemorativa in occasione della giornata dedicata alla memoria dei Caduti della Polizia di Stato, in concomitanza ... Da irpinianews.it

avellino ricordo unisce commemorazioneCommemorazione dei Caduti: cerimonia nella sede della Questura - Un concept futuristico immagina un enorme aereo alimentato da energia nucleare, capace di ospitare ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Avellino Ricordo Unisce Commemorazione