Avellino commemora i suoi defunti tra memoria dolore e speranza
Avellino, 2 novembre – La città si è fatta piccola davanti al silenzio dei suoi morti. Questa mattina, nel cimitero, uomini e donne di Avellino hanno portato il loro corpo e la loro memoria tra tombe e croci, in un gesto antico, che profuma di polvere e di nostalgia, ma anche di rivolta civile. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Previsti disagi nella giornata di domani per l’incrocio tra commemorazione dei defunti e partita di calcio. La Polizia Municipale rafforza la presenza, ma deve fare i conti con l’organico al minimo. Cimitero di Avellino aperto fino alle 18:30. #avellino #cimitero # - facebook.com Vai su Facebook