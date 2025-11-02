"Affrontiamo una squadra la cui classifica è falsa perché il Chiesanuova vale molto di più". Roberto Buratti, allenatore del Trodica, avverte i giocatori sulle insidie della gara. "Dovremo fare i conti – aggiunge – con un avversario di categoria e che ha una grossa fame di punti, come del resto anche noi". La squadra di Buratti veleggia nelle zone alte della classifica. "Ma siamo in ritardo da altre formazioni, giochiamo in casa, essere umili e tenere un grande ritmo. I miei si sono allenati bene, sono recuperati Bellusci, Misuraca e Susic rientra dalla squalifica. Non ci sarà Panichelli per infortunio". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Avanti tutta. L’allenatore Buratti carica il suo Trodica: "Oggi dobbiamo andare a 200 all’ora»