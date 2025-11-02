Autovelox telelaser e presenza nei quartieri | la settimana della polizia locale

Proseguono i controlli settimanali della polizia locale di Verona per contrastare gli eccessi di velocità sulle strade cittadine. Un impegno costante che mira a garantire maggiore sicurezza per automobilisti e pedoni.Da lunedì 3 novembre e per tutta la settimana, le pattuglie dedicate alle. 🔗 Leggi su Veronasera.it

News recenti che potrebbero piacerti

Torna puntuale anche a novembre il calendario dei controlli che saranno effettuati dalla Polizia provinciale, tramite autovelox, telelaser e postazioni fisse, sulle strade del Salento. Scaricalo in fondo all’articolo e ricordati di guidare sempre con prudenza - facebook.com Vai su Facebook

Autovelox, quali sono le app e le mappe che segnalano dove si trovano per evitare multe - Google Maps, per esempio, la più utilizzata per quanto riguarda la navigazione stradale, ha introdotto in alcuni Paesi - Da tg24.sky.it

Autovelox a Verona, la mappa di tutte le postazioni attive questa settimana - Continuano i controlli della polizia locale di Verona, anche con autovelox ... Lo riporta veronaoggi.it

Autovelox mobili in Lombardia, ecco le strade e dove saranno i controlli della velocità - I limiti di velocità e cosa si rischia come multa e taglio dei punti patenti a non rispettarli ... Lo riporta ilgiorno.it