AUTOULVAGGO A MANO! — L’Egiziano lava tutto… tranne l’italiano!

È comparsa in città una nuova pubblicità che ha fatto più rumore di una lucidatrice in corto circuito: “AUTOULVAGGO A MANO – L’EGIZIANO”, con lavaggo completo a 10 euro, tappezzeria a 40 e orario continnato (con tre zeta due enne, per sicurezza). Un capolavoro di grafica, brillantini ed errori, degno di un museo della satira. Il popolo aretino si divide: c’è chi ride, chi corregge col pennarello, e chi ci porta davvero la macchina. «Noi lavare bene, anche refusi!» — spiega con orgoglio il titolare, panno in mano e sorriso da spot. «Cliente contento, macchina pulita, grammatica. opzionale!» E bisogna ammetterlo: tra un “ulvaggo”, una “continnata” e una zeta in più, le macchine escono che sembrano nuove. 🔗 Leggi su Lortica.it

