Autostrada A1 chiuso tratto tra Calenzano e Sesto

Sull'autostrada A1 Milano-Napoli, il tratto compreso tra Calenzano e Barberino di Mugello, in direzione Bologna, sarà chiuso dalle ore 23:00 di mercoledì 5 novembre alle ore 5:00 di giovedì 6 novembre. La chiusura si rende necessaria per consentire attività propedeutiche all'ampliamento della. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Incidente sull’autostrada A3: chiuso l’ingresso per Napoli centro nella zona orientale. Auto deviate verso il Centro Direzionale. - facebook.com Vai su Facebook

Incidente in A1, riaperto il tratto da Orte e verso Roma Nord - Napoli, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Orte e il bivio con la D18 Diramazione Roma Nord, in direzione di Roma, a causa di un inci ... Riporta ansa.it

Incidente sull’A1 tra Orte e il bivio di Roma Nord: chiuso tratto di autostrada, 9 chilometri di coda - Due incidenti avvenuti sull'A1 hanno causato la chiusura del tratto autostradale tra Orte il bivio per la diramazione Roma Nord ... Secondo fanpage.it

Autostrada A1, chiuso nella notte tra il 4 e il 5 novembre il tratto Fiorenzuola – Fidenza - Sulla A1 Milano Napoli, per consentire lavori di posa cavi, dalle 22 di martedì 4 alle 5 di mercoledì 5 novembre, sarà chiuso il tratto tra Fiorenzuola e ... Lo riporta piacenzasera.it