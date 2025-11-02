Autorete al 94? regala all’Inter 3 punti | 2-1 al Verona sotto la pioggia
L’Inter conquista 3 punti al Bentegodi con un’autorete di Frese al 94? che chiude 2-1 una partita combattuta sotto la pioggia battente. I nerazzurri di Chivu salgono in classifica grazie al secondo successo consecutivo dopo la vittoria per 3-0 contro la Fiorentina. Zielinski porta avanti l’Inter al 16? con un destro al volo su assist da calcio d’angolo di Calhanoglu. Il centrocampista firma la rete che sblocca il match al Bentegodi, dove i padroni di casa controllano il possesso per lunghi tratti. Giovane pareggia con il primo gol in Serie A. Il Verona risponde al 40? con Giovane, servito da Orban. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Verona-Inter 1-2, un autogol di Frese regala il successo ai nerazzurri - (Adnkronos) - L’Inter trova i tre punti allo scadere. Al Bentegodi, nel lunch match della domenica di Serie A, i nerazzurri vincono 2-1 contro il Verona grazie a un’autorete nel fin - X Vai su X
1 novembre 1992, una data storica per la #Sampdoria! In un derby indimenticabile, i blucerchiati travolgono il #Genoa 4-1 grazie alle reti di #Lanna, #Jugovic, #Bertarelli e a un’autorete di Fortunato. In un periodo di transizione, con #Eriksson subentrato a - facebook.com Vai su Facebook
Verona-Inter 1-2: un’autorete di Frese al 94’ regala i tre punti ai nerazzurri. La classifica aggiornata - I nerazzurri erano passati in vantaggio grazie a Zielinski, ma Giovane, riesce a riprendere la ... Scrive tuttojuve.com
L’Inter soffre ma passa a Verona, decide l’autogol di Frese al 94' - VERONA (ITALPRESS) – Un’autorete in pieno recupero permette all’Inter di portare via tre punti dal Bentegodi: la sfortunata deviazione di Frese, su cross di Barella, regala il secondo posto momentaneo ... Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it
Inter all'ultimo respiro, Verona ko al 94' con autorete - Arriva a una manciata di minuti dal triplice fischio il gol della vittoria per l'Inter che al Bentegodi batte 2- Secondo msn.com