Autonomia | Iannone Fdi ' Auriemma ricordi che attua Titolo quinto modificato da Pd'

Roma, 2 nov. (Adnkronos) - "La deputata dei 5 Stelle Auriemma ha premonizioni erronee proprio come la percezione della realtà. Le comunico, se non se ne fosse accorta, che è alleata con il Pd che ha modificato il titolo quinto della Costituzione di cui l'autonomia differenziata è solo l'attuazione. Non esistono diktat nel centrodestra e non esistono cambiali in scadenza che Cirielli debba smentire. Sono certo che alla Auriemma non convenga ricordare il passato visto quello che si dicevano a vicenda con il Pd, ma questa parlamentare pentastellata conferma di essere decontestualizzata rispetto al presente ed una improbabile indovina del futuro.

