Automedica di Areu viene speronata e finisce in un canale a Orzinuovi | ferita l'autista 53enne
Un'autista soccorritrice di Areu di 53 anni è stata trasportata in ospedale dopo essere rimasta coinvolta in un incidente a Orzinuovi (Brescia). La sua automedica è stata speronata da un altro veicolo che avrebbe attraversato un incrocio con il semaforo rosso. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Il comandante ha subito fatto rotta verso l'attracco più vicino, dove la 21enne è stata rianimata dai volontari del Soccorso bellanese e dai sanitari dell’automedica di Areu. - facebook.com Vai su Facebook
Automedica speronata finisce in un fosso: l’incidente a Orzinuovi - L’incidente è avvenuto all’altezza di un semaforo: l’altra automobile non avrebbe rispettato il rosso colpendo lateralmente il mezzo di soccorso ... Riporta giornaledibrescia.it