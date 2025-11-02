Inter News 24 Autogol Frese, vittoria al fotofinish per la squadra di Chivu! L’episodio decisivo nel recupero porta i nerazzurri a -1 dal Napoli capolista. Finale thrilling al Bentegodi, dove l’Inter conquista una vittoria sofferta ma pesantissima contro l’ Hellas Verona. Il match, equilibrato e ricco di emozioni, si chiude sul 2-1 per i nerazzurri, grazie a un’autorete di Frese al minuto 94, arrivata dopo un cross insidioso di Nicolò Barella. Una gara iniziata a ritmi altissimi: nel primo tempo Piotr Zielinski aveva sbloccato la sfida con un destro al volo meraviglioso su schema da calcio d’angolo, prima del pareggio firmato dal brasiliano Giovane, abile a superare Bastoni con un dribbling secco e a trafiggere Sommer con un destro potente. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Autogol Frese! Il difensore del Verona regala i tre punti ai nerazzurri