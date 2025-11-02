Auto ribaltata in via Statale per Lecco | due feriti traffico in tilt a Como

Sottotitolo: : cronacaPaura in via Statale per Lecco a Como, all’altezza del civico 23, dove un’auto si è ribaltata dopo un violento impatto. Le condizioni delle persone coinvolte sono apparse da subito serie: tra i feriti c’è un uomo di 35 anni. L’esatta dinamica è in fase di. 🔗 Leggi su Quicomo.it