Auto incendiata due volte nel giro di pochi giorni | bracciante 33enne nel mirino
Se la prima volta le cause dell'incendio non erano risultate immediatamente chiare, adesso non vi sarebbero dubbi: il fuoco è stato appiccato, è doloso. Delle indagini si stanno già occupando gli agenti del commissariato. Ad essere nuovamente devastata dalle fiamme è stata Volkswagen Golf. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
