Auto incendiata due volte nel giro di pochi giorni | bracciante 33enne nel mirino

Agrigentonotizie.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Se la prima volta le cause dell'incendio non erano risultate immediatamente chiare, adesso non vi sarebbero dubbi: il fuoco è stato appiccato, è doloso. Delle indagini si stanno già occupando gli agenti del commissariato. Ad essere nuovamente devastata dalle fiamme è stata Volkswagen Golf. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

auto incendiata due volteDue auto incendiate nella notte: scoperto e denunciato l'autore dell'attentato - Due auto incendiate a Foggia: inchiodato dalle telecamere e denunciato l'autore dell'attentato. Si legge su msn.com

Due auto a fuoco nella notte a Trento - Due auto in fiamme nella notte fra il 13 e il 14 settembre in piazza General Cantore, a Trento. Da rainews.it

Incidente a Ripatransone, auto 4X4 finisce fuori strada, scivola per 15 metri e si ribalta due volte con 4 persone a bordo. Un ferito grave soccorso in eliambulanza - Poco prima delle 12 i Vigili del fuoco di San Benedetto del Tronto sono intervenuti in contrada Colle Guardia per un’auto 4 X 4 finita fuori strada. Scrive corriereadriatico.it

Cerca Video su questo argomento: Auto Incendiata Due Volte