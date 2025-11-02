Auto in fiamme vicino ad una baita a Crodo
Auto in fiamme sulle alture di CrodoNel pomeriggio di sabato 1° novembre, attorno alle 14:30, i vigili del fuoco del comando del Vco sono intervenuti per una Fiat Panda Hybrid che ha preso fuoco vicino alle alture del comune di Crodo, nella zona dell'Alpe Deccia.I vigili del fuoco, provenienti. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
