Auto in fiamme in Tangenziale

Auto in fiamme lungo la Tangenziale Nord. È accaduto all’alba di ieri, sabato 1 novembre. Intorno alle 5.20 una squadra dei vigili del fuoco di Monza si è precipitata in Tangenziale, all’altezza dell’uscita Monza A52, per spegnere le fiamme che avevano completamente avvolto un’auto.Al momento non. 🔗 Leggi su Monzatoday.it