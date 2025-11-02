Austin FC–LAFC | alta intensità al Q2 transizioni e palle inattive nel piatto

Al Q2 Stadium si affrontano due identità chiare: Austin FC prova a spingere con possesso verticale e corse senza palla, LAFC risponde con baricentro elastico, qualità tra le linee e rifinitura chirurgica nell’ultimo terzo. Gara da episodi: seconde palle, piazzati e gestione dei momenti caldi. Chiavi del match. Pressione e prima uscita: Austin costruisce dal basso per attirare la pressione e liberare gli half-spaces; LAFC alterna pressing alto e blocco medio, pronto a ribaltare in 3–4 passaggi.. Corsie laterali: i texani cercano l’ampiezza per servire tagli sul primo palo; i californiani puntano sull’1v1 degli esterni e sul terzino che accompagna in sovrapposizione. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

