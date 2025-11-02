Più soldi in busta paga per i dipendenti comunali di Perugia. Si tratta di circa 300 euro annui che i lavoratori di Palazzo dei Priori hanno ottenuto al termine di una contrattazione serrata e non priva di tensioni. La giunta comunale, infatti, ha approvato la delibera di variazione urgente al bilancio di previsione 25-27, che consente di dare piena attuazione all’accordo raggiunto con la Rsu del Comune in merito all’incremento del fondo del salario accessorio. Nel corso dell’incontro che si è svolto ieri a Palazzo dei Priori, alla presenza della sindaca Vittoria Ferdinandi, dell’assessora al personale Alessandra Sartore, del direttore generale Roberto Gerardi e del dirigente delle Risorse Umane Roberto Ciccarelli, le Rsu hanno espresso parere favorevole alla proposta dell’Amministrazione, che prevede un incremento strutturale di 400mila euro annui, a partire dal 2025, per un totale nel triennio di 1,2 milioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Aumento per i “comunali“. Dopo la contrattazione arrivano 300 euro annui