Auger-Aliassime perde in finale contro Sinner ma scoppia a ridere | ricorda cosa facevano a 16 anni
Auger-Aliassime ha sognato in grande a Parigi e ha perso contro Sinner a testa altissima. Nell'intervista racconta un aneddoto di quando erano molto giovani. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondisci con queste news
Nessuno resiste a Jannik Sinner: anche Felix Auger Aliassime si deve inchinare allo strapotere del tennista azzurro, il primo italiano a vincere il Master 1000 di Parigi. 6-4, 7-6 il risultato finale che - complice la sconfitta al primo turno di Carlos Alcaraz - riproiett - facebook.com Vai su Facebook
Sinner affronta Auger-Aliassime nella finale del torneo Masters di Parigi. La diretta - X Vai su X
Auger-Aliassime sconfitto in finale, Musetti può ancora sperare per Torino: la Race aggiornata - La vittoria di Sinner ai danni del canadese a Parigi tiene vive le possibilità di Lorenzo di qualificarsi alle ATP Finals: le combinazioni in vista di Metz e Atene ... Segnala corrieredellosport.it
Auger-Aliassime in semifinale: Musetti si dovrà conquistare le ATP Finals ad Atene - 2 e centra la semifinale al Masters 1000 di Parigi. Da eurosport.it
Atp Parigi, Sinner sfida in finale Auger-Aliassime per tornare n. 1: in corso 1° set. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Atp Parigi, Sinner sfida in finale Auger- Lo riporta tg24.sky.it