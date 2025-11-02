Auditel l’analisi degli ascolti tv di Verissimo Bar Centrale e Ciao Maschio | Sabato 1 novembre 2025

Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, sabato 1 novembre 2025? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv di Verissimo, Bar Centrale e tutti gli altri programmi del pomeriggio, del preserale e dell’access prime time di sabato. Dati Auditel di Verissimo e Bar Centrale – 1 novembre 2025. Su Rai1 Bar Centrale segna 1.290.000 spettatori (10.8%) e Passaggio a Nord Ovest raduna 971.000 spettatori (9.7%), mentre A Sua Immagine è seguito da 746.000 spettatori (8.1%) nella prima parte e 800.000 spettatori (8.8%) nella seconda parte. A seguire, dopo il TG1 (938. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Auditel, l’analisi degli ascolti tv di Verissimo, Bar Centrale e Ciao Maschio | Sabato 1 novembre 2025

