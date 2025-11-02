Atto gravissimo lesione della libertà i sindacati contro lo stop del corso contro la militarizzazione Valditara | Dichiarazioni stupefacenti
La polemica – in questi tempi di guerre vicine e lontane – era dietro l’angolo. Sta creando malumori e poteste l’annullamento dal parte del ministero dell’Istruzione del corso che il Cestes-Proteo insieme all’Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università aveva organizzato per il 4 novembre – ricorrenza in cui si celebra la Giornata dell’unità nazionale delle forze armate – con il titolo: “4 novembre la scuola non si arruola”. “La cancellazione del corso, avvenuta tra l’altro a quattro giorni dal suo svolgimento, rappresenta l’ennesimo atto di lesione della libertà di insegnamento oltre che di censura”, sostiene la Federazione Lavoratori della Conoscenza Cgil. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
