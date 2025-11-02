Attacco sul treno per Huntingdon terrore tra i passeggeri | due arresti dopo le coltellate

Il viaggio serale verso Huntingdon si è trasformato in una scena di panico puro quando, pochi minuti prima delle 19:40, un uomo ha estratto un coltello e ha aggredito più persone a bordo di un treno in corsa nel Cambridgeshire. I passeggeri hanno raccontato di urla improvvise, sangue sui sedili, persone che tentavano di ripararsi spingendosi verso le porte mentre il convoglio continuava a muoversi. Un attacco improvviso, senza alcun preavviso, che ha lasciato il vagone bloccato in una sospensione da incubo, con i testimoni costretti a restare faccia a faccia con l’aggressore fino all’arrivo della polizia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

