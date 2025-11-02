Attacco di massa su un treno a Londra | nove feriti gravi
Due fermati, rientrato l'alert Plato antiterrorismo, oscuri i motivi del gesto L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Terrore sul treno per Londra: dieci passeggeri accoltellati, 9 sono gravi. Arrestati due uomini - Dieci persone sono rimaste ferite dopo essere state accoltellate sul treno diretto da Doncaster a Londra, in Gran Bretagna. Riporta iltempo.it
Regno Unito, attacco con coltello su un treno: diversi passeggeri feriti, arrestati due uomini - Una serata di terrore ha sconvolto i pendolari nel Regno Unito, dove almeno dieci passeggeri sono stati feriti in un brutale assalto con arma da taglio a bordo di un treno diretto a Huntingdon, nei pr ... Da msn.com
Inghilterra, passeggeri accoltellati su un treno: almeno 10 feriti. Due persone arrestate - L’aggressione è avvenuta in serata su un convoglio diretto a Huntingdon. Secondo msn.com