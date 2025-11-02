Attacco di massa su un treno a Londra | nove feriti gravi

Due fermati, rientrato l'alert Plato antiterrorismo, oscuri i motivi del gesto L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

attacco di massa su un treno a londra nove feriti gravi

