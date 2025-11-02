Attacco di droni ucraini petroliera in fiamme nel porto russo di Tuapse
Una petroliera è andata in fiamme nel porto russo di Tuapse, sulla costa del Mar Nero, a seguito di un attacco di droni ucraini. Lo riferisce l’agenzia Ukrinform, citando fonti locali. Secondo quanto riportato, la Russia ha confermato l’attacco, che ha provocato un incendio in un’infrastruttura portuale. Il quartier generale operativo del Territorio di Krasnodar ha reso noto su Telegram che. 🔗 Leggi su Feedpress.me
