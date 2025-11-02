Attacco di droni ucraini petroliera in fiamme nel porto russo di Tuapse

Feedpress.me | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una petroliera è andata in fiamme nel porto russo di Tuapse, sulla costa del Mar Nero, a seguito di un attacco di droni ucraini. Lo riferisce l’agenzia Ukrinform, citando fonti locali. Secondo quanto riportato, la Russia ha confermato l’attacco, che ha provocato un incendio in un’infrastruttura portuale. Il quartier generale operativo del Territorio di Krasnodar ha reso noto su Telegram che. 🔗 Leggi su Feedpress.me

attacco di droni ucraini petroliera in fiamme nel porto russo di tuapse

© Feedpress.me - Attacco di droni ucraini, petroliera in fiamme nel porto russo di Tuapse

Argomenti simili trattati di recente

attacco droni ucraini petrolieraAttacco di droni ucraini, petroliera in fiamme nel porto russo di Tuapse - Una petroliera è andata in fiamme nel porto russo di Tuapse, sulla costa del Mar Nero, a seguito di un attacco di droni ucraini. Secondo msn.com

Guerra Russia-Ucraina, Kiev attacca con i droni una centrale elettrica a Oryol - Zelensky: «Individuati i 300 bimbi rapiti» ... Si legge su lastampa.it

attacco droni ucraini petrolieraGuerra Ucraina-Russia, Trump: “Putin non dovrebbe testare missile nucleare”, Zelensky: “Verso piano pace sulla falsariga di Gaza” - Le notizie del 27 ottobre sulla guerra tra Russia e Ucraina: massiccio attacco di droni ucraini su Bryansk, 1 morto e 5 feriti ... Si legge su fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Attacco Droni Ucraini Petroliera