Atp Parigi Sinner contro Auger-Aliassime per il titolo

Ilgiornale.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una finale che mette in palio tantissimo: Jannik Sinner non si gioca soltanto la vittoria del torneo (sarebbe il primo sul cemento di Parigi) ma la gara contro il canadese Felix Auger-Aliassime potrebbe farlo tornare in vetta al ranking mondiale in caso di vittoria. L'altoatesino arriva all'ultimo atto consapevole del cammino fin qui, il talento canadese sta vivendo la sua miglior stagione ed è in un grandissimo stato di forma. Il Giornale segue l'evento in diretta con le fasi salienti di ogni game e il punteggio in tempo reale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

atp parigi sinner contro auger aliassime per il titolo

© Ilgiornale.it - Atp Parigi, Sinner contro Auger-Aliassime per il titolo

