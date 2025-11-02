Atp Parigi Sinner - Auger-Aliassime per il titolo | 4-2

Ilgiornale.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una finale che mette in palio tantissimo: Jannik Sinner non si gioca soltanto la vittoria del torneo (sarebbe la prima sul cemento di Parigi) ma la gara contro il canadese Felix Auger-Aliassime potrebbe farlo tornare in vetta al ranking mondiale in caso di vittoria. L'altoatesino arriva all'ultimo atto consapevole del cammino fin qui, il talento canadese sta vivendo la sua miglior stagione ed è in un grandissimo stato di forma. Il Giornale segue l'evento in diretta con le fasi salienti di ogni game e il punteggio in tempo reale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

atp parigi sinner auger aliassime per il titolo 4 2

© Ilgiornale.it - Atp Parigi, Sinner - Auger-Aliassime per il titolo | 4-2

News recenti che potrebbero piacerti

atp parigi sinner augerSinner-Auger-Aliassime diretta live finale ATP Masters 1000 Parigi: Jannik va a caccia del numero 1 - Aliassime, diretta live finale ATP Masters 1000 Parigi domenica 2 novembre ore 15: Jannik sfida il canadese che ha beffato Musetti ... sport.virgilio.it scrive

atp parigi sinner augerSinner-Auger Aliassime, finale Atp Parigi in diretta TV: dove vederla in chiaro (gratis), orario, Jannik provocato dal rivale - Aliassime, ecco dove vedere il match in TV gratis e in streaming (domenica 2 novembre). Segnala libero.it

atp parigi sinner augerSinner-Auger-Aliassime, diretta finale Masters 1000 Parigi: orario e dove vederla in tv. Se Jannik vince torna n.1 al mondo - Jannik Sinner oggi in finale al Masters 1000 di Parigi contro il canadese Auger- Da ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Atp Parigi Sinner Auger