Atp Parigi 2025 Sinner vince la finale contro Auger-Aliassime e torna n°1 del mondo

Jannik Sinner senza limiti. Con un’altra prestazione impeccabile, il campione di Sesto Pusteria ha vinto per la prima volta in carriera l’Atp Parigi 2025, Masters 1000 su cemento indoor. Il tennista azzurro, n°2 del mondo, ha battuto in finale in due set il canadese Felix Auger-Aliassime (n°10) in due set con il punteggio di 6-4 7-6 (4). Con questo risultato Sinner da domani tornerà ad essere il numero 1 del mondo a scapito di Carlos Alcaraz. Sorride anche l’altro azzurro Lorenzo Musetti che resta in corsa per le Atp Finals proprio grazie alla sconfitta del 25enne di Montreal. Felix Auger-Aliassime e Jannik Sinner al Masters 1000 di Parigi, 2 novembre 2025 (AP PhotoChristophe Ena) I numeri da record di Sinner. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Atp Parigi 2025, Sinner vince la finale contro Auger-Aliassime e torna n°1 del mondo

Tennis, #Sinner perfetto contro #Zverev: finale a Parigi Con una prestazione accademica Sinner supera l'ostacolo Alexander Zverev e si qualifica, per la prima volta in carriera, per la finale del Masters 1000 di #Parigi. L'altoatesino liquida il tedesco con un n - X Vai su X

Sinner a Parigi vince il trofeo disegnato da un italiano: cosa rappresenta l’albero - Jannik si è laureato campione nell'ultimo Masters 1000 stagionale e ha alzato al cielo un premio che porta la firma di un suo connazionale ... Segnala corrieredellosport.it

