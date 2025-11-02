ATP Parigi 2025 Jannik Sinner | Percorso incredibile negli ultimi due mesi oggi è un giorno davvero speciale

Oasport.it | 2 nov 2025

Da domani Jannik Sinner sarà nuovamente il numero 1 del mondo: l’azzurro supera il canadese Felix Auger-Aliassime nell’ultimo atto dell’ ATP Masters 1000 di Parigi e scavalca lo spagnolo Carlos Alcaraz in vetta al ranking. Nel corso della premiazione, però, l’azzurro fa i complimenti al suo rivale nella finale parigina e poi ringrazia il suo angolo per averlo portato ad ottenere anche questo risultato. Sinner si rivolge subito al pubblico francese e poi al suo avversario odierno: “ Ciao a tutti. Scusate se non parlo francese, datemi un po’ di anni. Prima di tutto, Felix, settimana fantastica. So che hai avuto molta pressione, sei stato in una situazione molto difficile per tutta la settimana. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - ATP Parigi 2025, Jannik Sinner: “Percorso incredibile negli ultimi due mesi, oggi è un giorno davvero speciale”

