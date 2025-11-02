ATP Parigi 2025 Felix Auger-Aliassime | Mi tolgo il cappello davanti a Jannik Sinner Poi annuncia il forfait a Metz

Il canadese Felix Auger-Aliassime viene sconfitto nella finale dell’ATP Masters 1000 di Parigi da Jannik Sinner e non riesce ad arpionare aritmeticamente l’ultimo slot a disposizione per le Finals: dopo l’annuncio del forfait a Metz da parte del nordamericano, l’azzurro Lorenzo Musetti torna padrone del proprio destino, potendo soffiare il pass al rivale in caso di vittoria ad Atene. Il canadese riconosce la superiorità del nuovo numero 1 ATP nel corso della cerimonia di premiazione e, nonostante il rammarico per la sconfitta patita nell’ultimo atto, si complimenta immediatamente con Sinner: “ Non è mai facile perdere in finale, ma, Jannik, congratulazioni a te ed alla tua squadra. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - ATP Parigi 2025, Felix Auger-Aliassime: “Mi tolgo il cappello davanti a Jannik Sinner”. Poi annuncia il forfait a Metz

Altri contenuti sullo stesso argomento

Jannik Sinner vince, per la prima volta in carriera, la finale dell'Atp Masters 1000 di Parigi contro Felix Auger-Aliassime e torna numero 1 del mondo ? https://shorturl.at/EVwZt - facebook.com Vai su Facebook

AUGER-ALIASSIME È ANCORA IN CORSA Felix Auger-Aliassime ferma la striscia di 12 successi CONSECUTIVI di Vacherot nei Masters 1000 (includendo le qualificazioni) e approda in semifinale a Parigi. Con questo risultato il canadese avrà la possibilit - X Vai su X

Diretta Streaming Live Sinner – Felix Auger Aliassime Finale ATP Parigi - Dove vedere la Finale del Torneo ATP di Parigi tra Jannik Sinner e Felix Auger- Si legge su stadiosport.it

VIDEO Sinner-Auger Aliassime 2-0, ATP Parigi 2025: highlights e sintesi di una finale combattuta - Aliassime nella finale del Masters 1000 di Parigi e ha così conquistato il trofeo nella capitale ... Segnala oasport.it

Su che canale vedere in tv Sinner-Auger Aliassime oggi, ATP Parigi 2025: orario, diretta, differita TV8 - Aliassime si affronteranno nella finale del Masters 1000 di Parigi. Lo riporta oasport.it