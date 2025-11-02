ATP Metz 2025 | Francesco Passaro supera le qualificazioni nella Mosella

Oasport.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non serve neppure un’ora (58 minuti per l’esattezza) perché Francesco Passaro vada a prendersi la qualificazione per il tabellone principale del torneo ATP 250 di Metz, giunto alla sua ultima edizione. Il classe 2001 di Perugia sconfigge con il punteggio di 6-0 6-4 il francese Dan Added ed entra tra coloro che disputeranno il main draw nell’evento che chiude la stagione maschile, ATP Finals e Coppa Davis a parte. Primo set sostanzialmente dominato dall’italiano contro un avversario che, benché numero 211 del ranking ATP, quest’oggi mostra ben poco di quel livello. Break immediato da parte di Passaro, che poi replica nel terzo game e, nel complesso, nel parziale d’apertura fa suoi a zero quattro dei sei giochi che si disputano. 🔗 Leggi su Oasport.it

atp metz 2025 francesco passaro supera le qualificazioni nella mosella

© Oasport.it - ATP Metz 2025: Francesco Passaro supera le qualificazioni nella Mosella

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Tennis, gli italiani impegnati nei tornei ATP e WTA nella settimana 1-8 novembre - La settimana da sabato 1 a sabato 8 novembre vedrà chiudersi la stagione del WTA Tour 2025 con la disputa delle Finals di Riad, in Arabia Saudita, e la ... Segnala oasport.it

atp metz 2025 francescoATP Metz 2025: Berrettini, Cobolli e Sonego ai nastri di partenza. Auger-Aliassime, n.1 del seeding - Settimana importante quella che si preannuncia nel “Moselle Open”, ATP250 dotato di un montepremi di 596. oasport.it scrive

atp metz 2025 francescoMetz: ci sono Cobolli, Sonego e Berrettini - Tris di azzurri ai nastri di partenza del “MoselleOpen”, ATP 250 dotato di un montepremi di 596. Riporta sport.tiscali.it

Cerca Video su questo argomento: Atp Metz 2025 Francesco