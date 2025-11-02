ATP Metz 2025 | Francesco Passaro supera le qualificazioni nella Mosella
Non serve neppure un’ora (58 minuti per l’esattezza) perché Francesco Passaro vada a prendersi la qualificazione per il tabellone principale del torneo ATP 250 di Metz, giunto alla sua ultima edizione. Il classe 2001 di Perugia sconfigge con il punteggio di 6-0 6-4 il francese Dan Added ed entra tra coloro che disputeranno il main draw nell’evento che chiude la stagione maschile, ATP Finals e Coppa Davis a parte. Primo set sostanzialmente dominato dall’italiano contro un avversario che, benché numero 211 del ranking ATP, quest’oggi mostra ben poco di quel livello. Break immediato da parte di Passaro, che poi replica nel terzo game e, nel complesso, nel parziale d’apertura fa suoi a zero quattro dei sei giochi che si disputano. 🔗 Leggi su Oasport.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Nel corso di Metz-Lens, nel turno infrasettimanale della 10a giornata di Ligue1, si sono verificati ripetuti scontri sugli spalti. La partita è stata sospesa per ben tre volte. A nulla sono valsi gli appelli dei capitani e le cariche della polizia con lacrimogeni: https://fa - facebook.com Vai su Facebook
Tennis, gli italiani impegnati nei tornei ATP e WTA nella settimana 1-8 novembre - La settimana da sabato 1 a sabato 8 novembre vedrà chiudersi la stagione del WTA Tour 2025 con la disputa delle Finals di Riad, in Arabia Saudita, e la ... Segnala oasport.it
ATP Metz 2025: Berrettini, Cobolli e Sonego ai nastri di partenza. Auger-Aliassime, n.1 del seeding - Settimana importante quella che si preannuncia nel “Moselle Open”, ATP250 dotato di un montepremi di 596. oasport.it scrive
Metz: ci sono Cobolli, Sonego e Berrettini - Tris di azzurri ai nastri di partenza del “MoselleOpen”, ATP 250 dotato di un montepremi di 596. Riporta sport.tiscali.it