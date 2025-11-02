Non serve neppure un’ora (58 minuti per l’esattezza) perché Francesco Passaro vada a prendersi la qualificazione per il tabellone principale del torneo ATP 250 di Metz, giunto alla sua ultima edizione. Il classe 2001 di Perugia sconfigge con il punteggio di 6-0 6-4 il francese Dan Added ed entra tra coloro che disputeranno il main draw nell’evento che chiude la stagione maschile, ATP Finals e Coppa Davis a parte. Primo set sostanzialmente dominato dall’italiano contro un avversario che, benché numero 211 del ranking ATP, quest’oggi mostra ben poco di quel livello. Break immediato da parte di Passaro, che poi replica nel terzo game e, nel complesso, nel parziale d’apertura fa suoi a zero quattro dei sei giochi che si disputano. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - ATP Metz 2025: Francesco Passaro supera le qualificazioni nella Mosella