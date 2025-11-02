ATP Metz 2025 | Berrettini Cobolli e Sonego ai nastri di partenza Auger-Aliassime n1 del seeding

Settimana importante quella che si preannuncia nel “ Moselle Open ”, ATP250 dotato di un montepremi di 596.035 euro che si disputa sul veloce indoor dell’Arenès di Metz, in Francia. In casa Italia si sonderà la condizione, pensando a un altro grande obiettivo dell’annata, le Finali di Coppa Davis a Bologna (18-23 novembre). Come è noto, Jannik Sinner non ci sarà. Il n.2 del mondo ha deciso di rinunciare per preservarsi in vista del 2026, considerando i grandi traguardi che vuole raggiungere. Dopo aver dato contributo importante alla causa nell’ultimo biennio, Jannik lascerà spazio ai suoi compagni. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - ATP Metz 2025: Berrettini, Cobolli e Sonego ai nastri di partenza. Auger-Aliassime, n.1 del seeding

Contenuti che potrebbero interessarti

ATP Metz, il tabellone: Auger Aliassime guida il seeding. Cobolli, Berrettini e Sonego per l'Italia - X Vai su X

MATTEO BERRETTINI A METZ ?Matteo Berrettini scende in campo all'ATP 250 di Metz (Francia, 2-8 novembre) per un appuntamento cruciale. Dopo la buona prova a Vienna, il romano ha saltato Parigi per dedicarsi completamente alla preparazione in vista - facebook.com Vai su Facebook

ATP Metz, il tabellone: Auger Aliassime guida il seeding. Cobolli, Berrettini e Sonego per l’Italia - ATP | Esordio contro un qualificato per Sonego, poi possibile derby proprio con Cobolli, nella stessa semifinale di Auger. ubitennis.com scrive

Il tabellone di Matteo Berrettini a Metz: gli avversari turno per turno - È con questo spirito che Matteo Berrettini si presenta al via del torneo ATP250 di Metz (Francia), in programma ... Lo riporta oasport.it

Tabellone ATP Metz 2025: Auger-Aliassime per le Finals, al via Cobolli, Sonego e Berrettini - E ci va perché era già iscritto da tempo, in quella che è prevista come l'ultima ... Come scrive oasport.it