ATP Finals 2025 quando il sorteggio dei gironi? Le fasce e i possibili avversari di Jannik Sinner

Occorrerà attendere sino a giovedì 6 novembre alle ore 12.00 per conoscere l’esito del sorteggio dei gironi delle ATP Finals 2025 di tennis, che si terrà a Torino, sede della manifestazione: prima della finale di Parigi si conoscono sette degli otto singolaristi e tutte le otto coppie di doppio qualificate. L’ultimo torneo stagionale si terrà da domenica 9 a domenica 16 novembre a Torino e l’ Italia, al momento, sarà rappresentata da Jannik Sinner, che sarà inserito tra le teste di serie in singolare, e da Simone BolelliAndrea Vavassori, i quali saranno inseriti in quarta fascia in doppio. Sia in singolare che in doppio alle ATP Finals dal 9 al 14 novembre in ciascun girone ogni tennista affronterà gli altri tre ed alla fine del round robin i primi due classificati di ciascun raggruppamento avranno accesso alle semifinali, in programma sabato 15, infine i due vincenti si affronteranno nella finale, prevista domenica 16. 🔗 Leggi su Oasport.it

