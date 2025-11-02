atp atene 2025 si rivede djokovic a casa sua musetti si gioca le ultime chance per le finals

La stagione tennistica sta ormai volgendo al termine e il circuito ATP vivrà la sua ultima settimana. In programma ci sono ancora alcuni tornei e tra questi c’è quello nuovo di Atene. Un 250 che va a sostituire quello di Belgrado e che si può definire di casa per Novak Djokovic, visto che è proprio la società del serbo ad organizzarlo e ad aver deciso di spostare il torneo dalla sua Serbia alla Grecia. Da capire se sarà anche l’ultimo torneo della stagione per Djokovic, che esordirà al secondo turno con il vincente di Tabilo-Walton e la cui presenza a Torino è ancora in fortissimo dubbio. Spettatore decisamente interessato della decisione di Djokovic è sicuramente Lorenzo Musetti, che si è visto superare quasi all’ultima curva nella Race da Felix Auger-Aliassime. 🔗 Leggi su Oasport.it

