ATP 1000 di Parigi Jannik Sinner Vince e Torna il Numero 1 del Ranking ATP
Jannik Sinner torna a essere il numero uno del mondo; il campione altoatesino ha vinto la finale del Masters 1000 di Parigi-Bercy battendo Felix Auger-Aliassime in due set, 6-4 7-6, dopo un’ora e 52 minuti di gioco L'articolo proviene da. 🔗 Leggi su Mondouomo.it
