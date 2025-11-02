Il Civitas Metropolitano si prepara a una sfida affascinante: l’ Atlético Madrid di Simeone, solidissimo in Europa in casa, ospita la sorprendente Union Saint-Gilloise, realtà capace di unire intensità, coraggio e organizzazione. Gara da leggere nei dettagli: ritmo, transizioni e palle inattive possono spostare l’ago. Stato d’animo e impostazione. Atlético Madrid — Struttura riconoscibile: blocco medio con uscite aggressive sulla prima costruzione avversaria, esterni (MolinaLino o Riquelme) pronti a spingere e coppia Griezmann–Morata per alternare profondità e rifinitura. In non possesso, linee strettissime, riaggressione feroce appena dopo la perdita. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Atlético Madrid–Union Saint-Gilloise: preview, chiavi tattiche e probabili formazioni