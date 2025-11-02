Atalanta in crisi L’analisi del veterano Zappacosta | Ci manca la nostra aggressività

Bergamo, 2 novembre 2025 – All’Atalanta serve ritrovare l’aggressività che l’ha sempre contraddistinta in questi ultimi anni. Ad analizzare il momento difficile della Dea, rimasta ferma a 13 punti dopo la sconfitta di sabato pomeriggio a Udine, appena cinque punti raccolti nelle ultime sei giornate, è uno dei veterani dello spogliatoio nerazzurro, il 33enne esterno Davide Zappacosta. “A Udine ci è mancata soprattutto l’aggressività e oggi nel calcio non te lo puoi permettere. Loro avevano più voglia di noi di vincerla, tutte le seconde palle erano loro. E in ogni caso ci deve essere il giusto equilibrio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

