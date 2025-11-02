Atalanta De Roon e Maldini tornano in gruppo | a Marsiglia ci saranno
Zingonia. Doppio recupero in vista della sfida di mercoledì 5 novembre con il Marsiglia. L’Atalanta nell’allenamento mattutino della domenica ha ritrovato a disposizione sia Marten de Roon che Daniel Maldini. Entrambi acciaccati in settimana, il primo contro il Milan e il secondo nell’allenamento di venerdì, avevano entrambi accusato una contrattura che li ha costretti a saltare il match di Udine, ma fortunatamente senza conseguenze in termini di lesioni muscolari. Così sia il capitano nerazzurro che l’attaccante hanno potuto riprendere a svolgere regolarmente lavoro in gruppo verso la partita di Champions League che si disputerà al Vélodrome. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
