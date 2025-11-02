Atalanta a Udine è il festival dell’errore | prestazione inguardabile e che beffa il gol di Zaniolo

Bergamonews.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’inguardabile prestazione ad Udine costa all’ Atalanta la fine dell’imbattibilità stagionale. La formazione bianconera vince infatti meritatamente per 1-0. Non era certo il risultato che mi sarei aspettato da questa trasferta, ma onestamente peggio di così sarebbe stato impossibile fare. Juric mette in campo l’ennesima diversa formazione dell’anno, con Scamacca nuovamente al centro dell’attacco supportato da Sulemana e dall’ex Samardzic. Faccio davvero fatica a commentare questa prova, dove proprio nulla è andato bene: passaggi sbagliati, poca corsa, nessuna verticalizzazione, fraseggi lentissimi e una valanga di palle perse, insomma il festival dell’errore. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

atalanta a udine 232 il festival dell8217errore prestazione inguardabile e che beffa il gol di zaniolo

© Bergamonews.it - Atalanta, a Udine è il festival dell’errore: prestazione inguardabile, e che beffa il gol di Zaniolo

Leggi anche questi approfondimenti

Atalanta «sprecona» perde a Udine (2-1) Kurtic non basta, Cristante sbaglia rigore - A Udine Gasperini ha dovuto fare a meno di Gomez che nel riscaldamento ha accusato ancora dolori, al suo posto in campo Ilicic che in prima istanza era dato in panchina. Da ecodibergamo.it

Cerca Video su questo argomento: Atalanta Udine 232 Festival