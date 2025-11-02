Atalanta a Udine è il festival dell’errore | prestazione inguardabile e che beffa il gol di Zaniolo
Un’inguardabile prestazione ad Udine costa all’ Atalanta la fine dell’imbattibilità stagionale. La formazione bianconera vince infatti meritatamente per 1-0. Non era certo il risultato che mi sarei aspettato da questa trasferta, ma onestamente peggio di così sarebbe stato impossibile fare. Juric mette in campo l’ennesima diversa formazione dell’anno, con Scamacca nuovamente al centro dell’attacco supportato da Sulemana e dall’ex Samardzic. Faccio davvero fatica a commentare questa prova, dove proprio nulla è andato bene: passaggi sbagliati, poca corsa, nessuna verticalizzazione, fraseggi lentissimi e una valanga di palle perse, insomma il festival dell’errore. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Prima sconfitta in campionato per l'Atalanta a Udine
Atalanta «sprecona» perde a Udine (2-1) Kurtic non basta, Cristante sbaglia rigore - A Udine Gasperini ha dovuto fare a meno di Gomez che nel riscaldamento ha accusato ancora dolori, al suo posto in campo Ilicic che in prima istanza era dato in panchina. Da ecodibergamo.it