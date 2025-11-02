Assolto treno Gbnon risultano italiani

11.00 "L'ambasciata d'Italia e il consolato a Londra stanno seguendo la vicenda dell' accoltellamento di molti passeggeri a bordo di un treno a Huntingdon,Gb". Lo scrive su X il ministro degli Esteri e vicicepremier Tajani. "Al momento non risultano italiani coinvolti e non è ancora sicuro quali siano i motivi dell'assalto". "Esprimo la mia vicinanza ai feriti e al popolo britannico per questo terribile episodio",ha infine scritto Tajani. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it