Gli studenti Cecilia Arianna e Lorenzo Tosti, entrambi della Secondaria annessa al Convitto Nazionale, la 2 A della Secondaria di primo grado 'Frate Francesco' e l'azienda Agraria Giampaolo Betti, con sede a Torchiagina, sono i vincitori del "Premio Falchetti": la consegna ieri mattina in una sala della Conciliazione affollatissima. Arianna, si è imposta nella sezione elaborato scritto, Tosti in quella per la grafica, la 2 A nella sezione multimediale. L'azienda Agraria Giampaolo Betti è impegnata sia nella produzione di foraggi e farine naturali di altissima qualità usati per alimenatri capi di razza Chianina con produzione di carne certificata IGP, sia nella coltivazione e vendita di ortaggi e nell'olivicoltura.

Assisi tra ambiente e territorio. Torna il "Premio Franchetti". Riflettori su giovani e imprese