Assalto treno per ora non è terrorismo

13.00 Matrice terroristica formalmente esclusa, per ora, dietro il sanguinoso attacco compiuto ieri sera su un treno passeggeri in viaggio nel Cambridgeshire, lungo il percorso tra Doncaster e Londra, in cui sono state accoltellate almeno 10 persone, nove delle quali ferite gravemente. Lo rende noto la polizia britannica, in un aggiornamento sulle indagini. I due sospetti arrestati sono cittadini britannici, "neri" e uno "è discendente" di familiari "caraibici".Ministro Difesa,Healey: "Per ora incidente isolato". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

