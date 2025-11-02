Paura e sangue su un treno in viaggio tra Peterborough e Londra, dove un violento accoltellamento ha provocato dieci feriti, nove dei quali in condizioni critiche. L’episodio è avvenuto nella serata di ieri nei pressi di Cambridge, quando due uomini hanno aggredito i passeggeri a bordo del convoglio. Le forze dell’ordine britanniche hanno arrestato i sospetti nella stazione di Huntingdon, dopo un massiccio intervento di polizia armata, ambulanze ed elicotteri. La Polizia dei Trasporti britannica ha definito l’aggressione come un “ incidente grave ”, confermando che le indagini sono ancora in corso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Assalto sul treno vicino Cambridge, dieci passeggeri accoltellati: due arrestati, ipotesi terrorismo