Assalto sul treno vicino Cambridge dieci passeggeri accoltellati | due arrestati ipotesi terrorismo

Thesocialpost.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Paura e sangue su un treno in viaggio tra Peterborough e Londra, dove un violento accoltellamento ha provocato dieci feriti, nove dei quali in condizioni critiche. L’episodio è avvenuto nella serata di ieri nei pressi di Cambridge, quando due uomini hanno aggredito i passeggeri a bordo del convoglio. Le forze dell’ordine britanniche hanno arrestato i sospetti nella stazione di Huntingdon, dopo un massiccio intervento di polizia armata, ambulanze ed elicotteri. La Polizia dei Trasporti britannica ha definito l’aggressione come un “ incidente grave ”, confermando che le indagini sono ancora in corso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

assalto sul treno vicino cambridge dieci passeggeri accoltellati due arrestati ipotesi terrorismo

© Thesocialpost.it - Assalto sul treno vicino Cambridge, dieci passeggeri accoltellati: due arrestati, ipotesi terrorismo

News recenti che potrebbero piacerti

Assalto sul treno vicino Cambridge, dieci passeggeri accoltellati: due arrestati, ipotesi terrorismo - Urla nei corridoi, sangue sui sedili, panico nei vagoni e un treno costretto a fermarsi nel mezzo della campagna inglese. Segnala thesocialpost.it

assalto treno vicino cambridgeAccoltellate 10 persone e bagno di sangue a Huntingdon su un treno, i testimoni parlano di "scene orribili" - Due uomini sono stati arrestati a Huntingdon ed è scattato il ... virgilio.it scrive

assalto treno vicino cambridgeMedia, molti feriti per assalto in treno in Gb - Sono molte le persone accoltellate nell'assalto sul treno in Cambridgeshire. Lo riporta notizie.tiscali.it

Cerca Video su questo argomento: Assalto Treno Vicino Cambridge