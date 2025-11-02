Assalto sul treno per Londra un solo sospettato | Urlava Il diavolo non vincerà uccidetemi

Fanpage.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La polizia britannica ha annunciato di avere rilasciato il secondo sospettato del terribile attacco a coltellate su un treno diretto a Londra. Unico fermato un 32enne. Le terribili testimonianze dei passeggeri: "Urlava Il diavolo non vincerà". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

