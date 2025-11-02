Assalto notturno a un’azienda | 200 metri di cavo tranciati caccia ai predoni di rame
ZOLLINO – Un tentato furto di cavi elettrici è avvenuto nella notte nella zona industriale di Zollino, dove l’intervento tempestivo di un istituto di vigilanza privata e dei carabinieri ha sventato il colpo e messo in fuga i malviventi. L’episodio, avvenuto intorno alle ore 2, presso la ditta. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
